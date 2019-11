Machtsstrijd in de tenniswereld losgebarsten

Ⓒ Infographics Telegraaf

Wordt het de zesde titel van topfavoriet Novak Djokovic of de zevende van grootmeester Roger Federer? Het kan ook nog de eerste worden van Rafael Nadal, de beste tennisser van het jaar tot nu toe. Acht mannen strijden vanaf zondag in de O2 Arena in Londen om de eer en het grote geld tijdens de ATP Tour Finals. Nog steeds hebben de dertigers de beste papieren, maar de nieuwe generatie ligt op de loer voor een machtsovername.