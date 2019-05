Ajax steekt draak met PSV en Viergever

De Amsterdammers rakelden na het gewonnen titelduel met De Graafschap (4-1) een oud bericht van de Eindhovenaren op en lachten daar door middel van een emoticon schamper om.

De Brabanders waren afgelopen zomer na het binnenhalen van Ajacied Nick Viergever in een grappige bui. „If you can’t beat them, join them”, stelde PSV via Twitter, aangezien de club de rivaal uit de hoofdstad had afgetroefd in de titelstrijd. Ditmaal waren de rol omgekeerd.

Ajax won woensdag dankzij doelpunten van Lasse Schöne, Nicolas Tagliafico en Dusan Tadic (twee) met 4-1 van De Graafschap. PSV won dankzij goals van Viergever, Donyell Malen en een eigen doelpunt van Wout Droste met 3-1 van Heracles Almelo. Door de 1-0 nederlaag bij AZ hadden de Eindhovenaren zich echter al kansloos gemaakt.