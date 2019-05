De Ligt en Luuk de Jong strijden om Gouden Schoen

Matthijs de Ligt en Luuk de Jong strijden om de titel Voetballer van het Jaar 2019. Ⓒ Hollandse Hoogte

Of Luuk de Jong of Matthijs de Ligt zich de Voetballer van het Jaar 2019 mag noemen, publiceert Telesport in de krant van morgen. De spits van PSV scoorde in de laatste wedstrijd tegen Heracles Almelo in de ogen van rapporteur Willy Dullens een 6. De centrale verdediger van Ajax kreeg in de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap een 7 van rapporteur Peter Boeve.