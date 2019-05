Roosen breekt sleutelbeen bij val

De Brabantse wielrenner van Jumbo-Visma was een van de voornaamste slachtoffers van de valpartijen in de finale van de vierde etappe, over 214,5 kilometer van Laguna Seca naar Morro Bay. Roosen wist wel de finish te bereiken, maar daar werd een sleutelbeenbreuk geconstateerd.

De renner uit Tilburg hoeft geen operatie te ondergaan. Voor Roosen zit de Ronde van Californië er wel op. Hij kwam in maart ook al ten val tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. De knieblessure die Roosen daarbij opliep, hield hem een maand aan de kant.

Louis Meintjes, de Zuid-Afrikaanse klimmer van Team Dimension Data, liep een gebroken pols op bij een val in Californië. Ook Meintjes kan daardoor voorlopig niet fietsen.