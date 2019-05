Europese finale in gevaar voor Loftus-Cheek

De Engelse middenvelder hield een forse enkelblessure over aan de gewonnen oefenwedstrijd van de 'Blues' tegen New England Revolution (0-3). Chelsea vloog na de laatste wedstrijd in de Premier League naar de Verenigde Staten om daar een oefenpotje voor het goede doel te spelen, maar dat pakte voor Loftus-Cheek verkeerd uit.

De 23-jarige international raakte 20 minuten voor tijd geblesseerd. Loftus-Cheek verliet op krukken het stadion, met een beschermende 'brace' om zijn linkeronderbeen. Chelsea heeft nog niets gemeld over de ernst van de kwetsuur. De ploeg van manager Maurizio Sarri gaat toewerken naar de finale van de Europa League, op 29 mei in Bakoe tegen Arsenal.

De oefenwedstrijd in Foxborough was georganiseerd door Robert Kraft en Roman Abramovitsj, de eigenaren van respectievelijk New England Revolution en Chelsea. Het doel was geld ophalen voor een campagne tegen antisemitisme. Kraft en Abramovitsj doneerden samen 1 miljoen dollar.