Hockeyers onttroond na wanprestatie tegen Spanje

Mink van der Weerden en doelman Pirmin Blaak zijn verslagen, Spanje maakt korte metten met de hockeyers van Oranje. Ⓒ FOTO ANP

ANTWERPEN - En toen was de Europees kampioen onttroond. Zelden hebben de Oranje-hockeyers op een eindronde zo’n dramatische halve finale gespeeld als gisteren in Antwerpen. De ploeg van Max Caldas was tegen Spanje geen schim van de formatie die indruk had gemaakt in de groepsfase en werd in een Iberische slachtpartij met dodelijke precisie in mootjes gehakt: 4-3.