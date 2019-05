René Hake trainer Jong FC Utrecht

Hake volgt bij Jong FC Utrecht de na dit seizoen vertrekkende Robin Pronk op en zal voor drie jaar worden aangesteld.

Hake is met Cambuur nog in de race voor promotie naar de Eredivisie. In de eerste ronde van de play-offs schakelden de Friezen Almere City uit. Cambuur vervolgt de play-offs nu tegen De Graafschap, de club van trainer Henk de Jong, die komend seizoen aan het roer staat in Leeuwarden.