Ryan Giggs aangeklaagd voor mishandeling van twee vrouwen

In november vorig jaar ontbrak Giggs bij een aantal interlands van Wales na beschuldigingen van mishandeling van zijn vriendin. De politie van Manchester had Giggs, 64-voudig international van Wales, kort daarvoor gearresteerd. Giggs deed tijdelijk een stap opzij als bondscoach, maar hij ontkende de beschuldigingen en werd op borgtocht vrijgelaten. Ook bij de interlands van Wales in maart ontbrak hij.

De aanklager spreekt in de beschuldiging niet alleen van het af en toe fysiek mishandelen van één vrouw, maar ook van het slaan van een tweede vrouw.

Giggs moet zich op 28 april voor de rechter in Manchester verantwoorden. De voetbalbond van Wales heeft inmiddels laten weten dat Giggs op het EK komende zomer geen bondscoach zal zijn. Die taak wordt overgenomen door Robert Page met de Nederlander Albert Stuivenberg als assistent. Assistent-coach Page verving Giggs ook al bij de recente interlands.