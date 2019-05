Wat is Overmars nu van plan bij Ajax?

„Door ons Europese succes gebeurt er misschien iets op de transfermarkt, waar we niet op hadden gehoopt. Daar zullen we dan op anticiperen.” Overmars trok eerder dit jaar al doelman Kjell Scherpen (FC Emmen), verdediger Kik Pierie (sc Heerenveen) en middenvelder Razvan Marin (Standard Luik) aan.

Van de Beek

Wat het behouden van spelers betreft, wil Overmars in ieder geval Donny van de Beek een nieuw contract aanbieden. „Hij heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en daarvoor moet hij worden beloond. We willen Donny niet kwijt.”

Donny van de Beek houdt trots de schaal omhoog. Ⓒ RENE BOUWMAN

Ziyech

En wat te doen met Hakim Ziyech? De Marokkaan behoorde met Matthijs de Ligt en Dusan Tadic tot dé uitblinkers van het seizoen? „Hakim gaat weg als zich een goede club aandient. Dat gebeurt, denk ik, want hij staat door zijn geweldige spel in de Champions League veel meer in de spotlights dan vorig jaar. Hele grote clubs hangen om hem heen. Bij zijn komst hebben wij Hakim trouwens een mooie transfer beloofd.”

"Hakim staat door zijn geweldige spel in de Champions League veel meer in de spotlights dan vorig jaar"

Dolberg

Kasper Dolberg krijgt een nieuwe kans. „Kasper kan niet meer op zijn talent teren. Hij moet knokken; afjagen op een huppelpas of met volle overtuiging? Dit is een volgende fase in zijn carrière. Bij een eendagsvlieg spat het na zes of zeven duels uit elkaar, maar hij had een topjaar toen we de Europa Leaguefinale haalden. Het kán niet weg zijn en wij moeten hem weer op de rails krijgen.”

„Het kán niet weg zijn bij Kasper Dolberg (rechts) en wij moeten hem weer op de rails krijgen.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Magallan

In de Argentijnse winteraanwinst Lisandro Magallan heeft Overmars nog alle vertrouwen. „Hij heeft afgelopen vier maanden meer geleerd dan in de laatste vier jaar. Hoe er bij Ajax over voetbal wordt gedacht. Wij schrijven hem daarom nog niet af. We weten hoe lang het heeft geduurd voordat David Neres er klaar voor was.”

Klik op onderstaande link voor het volledige interview met Marc Overmars:

Bekijk ook: Overmars is de architect van Ajax

In het Moment van de Week bespreekt chef voetbal Valentijn Driessen het kampioenschap van Ajax en het flinke budget waarmee de Amsterdamse club de transfermarkt op kan.