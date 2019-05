Lucky loser bezorgt Bertens overwerk

Bertens, sinds maandag de nummer vier van de wereld, kende in de eerste set nog weinig problemen met de Amerikaanse tiener, die als lucky loser werd toegelaten tot het hoofdtoernooi. Bertens won met 6-2 om vervolgens de tweede set met 6-4 onderuit te gaan. Pas aan het eind van de derde set zette de Nederlandse orde op zaken door met 7-5 te winnen. Haar spel met veel onnodige fouten zal haar echter wel wat zorgen baren.

Bertens, als zesde geplaatst, heeft in Rome geen punten te verdedigen, want vorig jaar verloor ze in de Italiaanse hoofdstad al in de eerste ronde. Hopelijk worden het nog een paar mooie weken op gravel”, zei Bertens eerder al. Eind deze maand begint ze als een van de favorieten voor de titel aan Roland Garros.

Later vandaag moet Bertens opnieuw aan de bak. Omdat haar partij tegen Anisimova eigenlijk gisteren gespeeld had moeten worden (regen gooide roet in het eten) wacht vanmiddag ook nog haar partij in de derde ronde. Dan speelt Bertens tegen de winnares van de partij tussen Alizé Cornet en Carla Suarez Navarro. In de kwartfinale wacht mogelijk de nummer 1 van de wereld, Naomi Osaka. De Japanse won haar partij in de tweede ronde van de Slowaakse Dominika Cibulkova (6-3 6-3).