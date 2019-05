Arsenal hekelt peperdure reis voor fans

Voor de fans wordt dat een peperdure reis. De retourtje naar de hoofdstad van Azerbeidzjan kost naar schatting zo’n 1000 pond, ruim 1100 euro. Heel wat aanhangers van Arsenal en Chelsea hebben dat geld er best voor over, maar in het stadion in Bakoe is plek voor slechts 6000 aanhangers van beide clubs.

„De tijd zal leren of het voor 6000 fans van Arsenal mogelijk is de finale bij te wonen, gezien de moeilijkheid van de reis”, schrijft de club op de website. „De keuze van de UEFA voor een stad waar zo beperkt op gevlogen wordt, is niet goed. We willen dan ook weten op basis van welke criteria steden worden geselecteerd voor de finales. Want dit is onacceptabel en mag niet meer gebeuren. De belangen van supporters moeten voortaan ook meegenomen worden in die keuze.”