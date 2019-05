Giro: Ten Dam stapt af, Roglic valt

De 38-jarige Ten Dam was in topvorm afgeresid richting Italië. Zijn voorbereiding was vlekkeloos verlopen, maar na een val reed hij al enkele dagen met pijnlijke ribben rond.

In het algemeen klassement van de Giro stond hij op plek 116, met bijna 11,5 minuut achterstand op rozetruidrager Primoz Roglic, die eveneens een vervelende start van de dag kende.

De schade lijkt mee te vallen bij Primoz Roglic na zijn val. Ⓒ Giro

De kopman Jumbo-Visma kwam al vroeg ten val. De Sloveen liep een kapotte broek en schaafwonden op, maar kon zijn weg vervolgen.

Ook Rafal Majka en Ilnur Zakarin waren betrokken bij de crash en reden even op achterstand. Na enkele minuten was het peloton echter weer compleet.

Sunweb raakte donderdag na kopman Tom Dumoulin ook Robert Power kwijt en moet nu met zeven man verder. De Nederlands-Duitse formatie zit momenteel in de hoek waar de klappe vallen. Tot dusver werden dit seizoen pas drie wedstrijden gewonnen.

Roglic heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 35 seconden op nummer twee Simon Yates van Mitchelton-Scott. Bauke Mollema is op plek zeven de beste Nederlander. De klassementsman van Trek-Segafredo heeft een achterstand van 55 tellen op Roglic.

De rit van donderdag is 238 kilometer lang en brengt het peloton van Cassino naar San Giovanni Rotondo. Het is de meest zuidelijke finish in deze Giro. In de finale ligt een klim van de tweede categorie.