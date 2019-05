Video: Neres helemaal los tijdens titelfeest Ajax

De Braziliaanse aanvaller was tijdens de busreis van Doetinchem naar Amsterdam, na de 4-1 winst bij De Graafschap, te volgen via Instagram Live en ging helemaal los.

De dribbelaar zong met dubbele tong mee met alle liedjes die werden gedraaid en schroomde niet om zijn teamgenoten bij het feestje te betrekken.

Met name toen het nummer Herres werd gedraaid, ging hij uit zijn plaat. In de rap van Sevn Alias wordt hij net als enkele andere Ajacieden bezongen.

Ook na aankomst bij de Johan Cruijff ArenA ging Neres voorop in de feestvreugde. Waar zijn ploegmaten op het dek in clubtenue feestvierden met de toegestroomde fans, dartelde de linkspoot in blote bast rond.

Ajax zegevierde in Doetinchem met 4-1. Neres zat vanwege een lichte blessure negentig minuten op de bank. Lasse Schöne, Nicolas Tagliafico en Dusan Tadic (twee) waren trefzeker op De Vijverberg.

David Neres poseert met de schaal. Ⓒ BSR Agency

