Federer en Nadal verder, Thiem uitgeschakeld

Federer was te sterk voor de Portugese gravelspecialist João Sousa: 6-4 6-3. De Oostenrijker Dominic Thiem, vierde op de wereldranking, verloor in een lange partij van de Spanjaard Fernando Verdasco: 6-4 4-6 5-7.

Thiem was dit jaar de beste in Barcelona en bij het masterstoernooi van Indian Wells. Met de 35-jarige Verdasco trof de tien jaar jongere Oostenrijker echter een opponent die hij in drie duels nog nooit had verslagen. Na 2 uur en 46 minuten spelen was het wederom de ervaren Spanjaard die aan het langste eind trok.

Nadal was toen al begonnen aan een indrukwekkende partij. De titelverdediger in Rome is al jaren de ’koning’ van het gravel. De 32-jarige Spanjaard wacht echter nog altijd op zijn eerste toernooizege van dit jaar op zijn favoriete ondergrond. Nadal stond op het Italiaanse gravel slechts één game af tegen de Franse nummer 42 van de wereld. Nadal speelt in de derde ronde tegen de als veertiende geplaatste Georgiër Nikoloz Basilasjvili.

In de halve finale wacht mogelijk Roger Federer. De 37-jarige Zwitser die dit jaar ook op gravel wil schitteren liet weer iets van zijn klasse zien tegen Sousa. Met enkele fraaie passeerslagen liet hij het Italiaanse publiek meermaals opveren. De nummer 3 van de wereld treft de Kroaat Borna Coric in de volgende ronde.