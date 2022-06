Premium Het beste van De Telegraaf

Derby der Lage Landen bijzonder voor in Nederland gevormde Belg Toby Alderweireld: ’Bij Ajax meerdere keren op punt gestaan te stoppen’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Antwerpen is de stad waar Toby Alderweireld échte liefde voor voelt. „De mensen, het eten, het dialect... eigenlijk voor alles.” Ⓒ Rias Immink

Met zijn kin omhoog en borst vooruit betreedt Toby Alderweireld (33) vrijdag in Brussel het veld van het volgepakte Koning Boudewijn Stadion. Het openingsduel van de Nations League met Nederland is voor de robuuste verdediger alweer zijn 119e interland voor de Rode Duivels. „Een heel speciale wedstrijd, omdat ik dankbaar ben voor hetgeen ik in Nederland heb geleerd”, aldus Alderweireld, die naar eigen zeggen is gehard door de cultuurschok. „Ajax was een harde school.”