Zonderland wil turnen tot Tokio 2020

Voorwaarde is wel dat de olympisch kampioen van 2012 niet meer de fysieke problemen krijgt die hem met name in het jaar voor de Spelen van Rio hinderden. "Ik wil graag naar Tokio als de fitheid het toelaat'', zei de 31-jarige Friese rekstokspecialist tegen het ANP.

Zonderland hoopt in april zijn studie geneeskunde af te ronden. Een specialisatie kan wachten. "Zoals ik me nu voel, wil ik nog wel even door met turnen'', zei Zonderland, die met de laatste voorbereiding bezig is voordat hij maandag afreist naar Montreal. In die Canadese stad beginnen over ruim anderhalve week de WK turnen.