KNVB verrast door excentrieke De Waard

Naast de door het bondsbestuur al voorgedragen Just Spee, is de excentrieke Telstar-voorzitter Pieter de Waard in de running als nieuwe voorzitter.

De selectiecommissie van de KNVB schoof zijn kandidaat-opvolger voor voorzitter Michael van Praag op 3 mei naar voren: topbestuurder Just Spee.

Podium

De Waard was de enige die zich openlijk kandidaat had gesteld voor de opvolging van Van Praag. De markante directeur van Telstar mocht meedoen aan de verkiezing als hij vooraf minimaal tien stemmen zou verzamelen. Die heeft De Waard inmiddels binnen, meldde de KNVB donderdag.

De Waard kreeg bij alle kranten en radio- en televisieprogramma’s een podium om zijn kandidatuur en geloofsbrieven voor het voetlicht te brengen. Behoudens zijn kleurrijke verschijning en humorvolle benadering was zijn agenda niet opzienbarend, maar schoot hij veel open deuren in als: meer gelijkheid, solidariteit, betere basis, voetbal is voor iedereen, voetbal mooier en succesvoller maken en Oranje wereldkampioen maken.

Achterdeurtje

Het stuit een groot aantal bondsafgevaardigden tegen de borst dat De Waard, die zelf instemde met de sollicitatieprocedure via de selectiecommissie van de KNVB, via een achterdeurtje alsnog probeert de voordracht van de commissie te ondermijnen.

„Ik heb zestien clubs bezocht en de oogst was twaalf handtekeningen”, zegt De Waard. „Waaronder die van Telstar, maar dat was een makkie. Die mocht ik zelf zetten.” De twaalf ’steunbetuigingen’ voor De Waard komen allemaal uit het betaalde voetbal. Bij de verkiezing mogen zestig mensen stemmen: dertig uit het betaalde voetbal en dertig uit het amateurvoetbal.

Volle overtuiging

„Ik doe aan deze wedstrijd mee in de volle overtuiging dat ik kan winnen. Maar dat zal op 27 mei moeten blijken”, aldus De Waard, die Spee een „formidabele kandidaat” noemt. „De KNVB-voorzitter krijgt in ieder geval een ’koninklijke’ achtergrond. Spee was penningmeester bij de Koninklijke HFC en mijn zoons voetballen daar.”

Van Praag (71) stopt in december als voorzitter van de KNVB.