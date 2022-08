VIDEO Louis van Gaal getuige van historische treffer Vito van Crooij op Kasteel

De Limburger evenaarde daarmee het all-time Eredivisie-record. In 1982 was Koos Waslander namens NAC ook na acht seconden trefzeker tegen PEC Zwolle.

Sparta koos vanaf de aftrap al snel voor een lange dieptepass van Younes Namli. Van Crooij dook op achter de verdediging, omspeelde keeper Hobie Verhulst en scoorde.

Van Crooij en Sparta zaten vervolgens nog even in spanning, omdat de grensrechter vlagde voor buitenspel, maar de VAR keurde het doelpunt na het bestuderen van de beelden uiteindelijk toch goed.

Vito van Crooij viert zijn treffer met assistent-trainer Nourdin Boukhari. Ⓒ ANP / ANP

Van Gaal was niet zonder reden aanwezig in Rotterdam. De 71-jarige trainer kwam als voetballer 248 keer uit voor Sparta, waar hij tussen 1978 en 1986 onder contract. Hij sloot zijn loopbaan in 1987 af na een seizoen bij AZ. Bij die club keerde hij in 2005 terug als trainer. Na vier jaar vertrok hij, met één landstitel op zak.