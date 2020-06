Voetbalduels in Spanje allemaal met of allemaal zonder publiek

Dat zijn de spelersvakbonden en het ministerie van Sport met elkaar overeengekomen. Daarmee willen ze voorkomen dat er competitievervalsing ontstaat tussen clubs die thuiswedstrijden met publiek mogen spelen en clubs die nog in een leeg eigen stadion moeten aantreden vanwege het regionale coronaprotocol.

Sommige delen van Spanje, dat door het coronavirus zwaar is getroffen, zitten al in fase drie van de versoepeling van de gezondheidsmaatregelen. Dat zou onder meer kunnen betekenen dat binnen afzienbare tijd weer toeschouwers bij voetbalduels in de hoogste twee profdivisies aanwezig mogen zijn. In Madrid en omgeving, de regio Barcelona en sommige provincies in het noordwesten van Spanje zijn nog echter strengere coronaregels van kracht. Publiek bij voetbalwedstrijden in een stadion is daar nog niet aan de orde.

De herstart van La Liga is vastgesteld op 11 juni. Voorzitter Javier Tebas gaat er vooralsnog van uit dat pas bij het begin van het nieuwe seizoen op 12 september weer publiek aanwezig kan zijn bij de wedstrijden, tenzij de autoriteiten dat dan nog niet toestaan.