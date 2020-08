Max Verstappen start GP Spanje vanaf vertrouwde derde plek

Lewis Hamilton (1.15,584) ging aan de haal met pole position. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas staat zondag naast de WK-leider op de startgrid. De Fin was slechts 0,059 seconde te langzaam.

Verstappen, die in Q1 nog klaagde dat zijn auto ’een beetje gek’ aanvoelde, stootte zonder moeite door naar de laatste sessie. Daarin was hij met een tijd van 1.16,292 de enige die de zwart geverfde ’Zilverpijlen nog enigszins kon bijhouden, al was het verschil door de veel besproken party modus van Mercedus nog vrij groot.

Sergio Perez klokte de vierde tijd, Lance Stroll de vijfde. De Racing Points, die vanwege hun kopieergedrag door het leven gaan als ’roze Mercedessen’, kwamen tot tijden van respectievelijk 1.16,482 en 1.16,589. Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen, noteerde de zesde tijd: 1.17,029.

Best of the rest

De 22-jarige Verstappen is dit seizoen in principe best of the rest achter de oppermachtige Mercedessen. Vorige week wist Verstappen dankzij een uitgekiende strategie en uitmuntend bandenmanagement enigszins verrassend te winnen. Het was de eerste keer dit seizoen dat er geen Mercedes zegevierde.

„Dit was het maximaal haalbare”, aldus Verstappen in een eerste reactie. „Ik sta het hele weekeinde al op P3, dus dit is prima. De racesimulaties zagen er vrijdag in ieder geval prima uit en ik voel me happy in de auto. Het is altijd afwachten of het in de race ook goed, maar hopelijk zit ik er dan dichtbij. Ik weet dat het lastig is om hier in te halen, maar ik ga Mercedes onder druk proberen te zetten en het ze zo lastig mogelijk maken.”

Haas

De eerste heat van de kwalificatie liep voor Haas uit op een teleurstelling. Waar met name Romain Grosjean vrijdag goed was bezig, de Fransman noteerde een vijfde en zesde plaats, wist hij net als zijn teamgenoot Kevin Magnussen niet door te dringen tot Q2.

Sebastian Vettel

In die tweede sessie was Sebastian Vettel het grootste slachtoffer. De Duitser van Ferrari, bezig aan een dramatisch seizoen, heeft in Spanje de beschikking over een nieuw chassis, maar kwam desondanks 0,002 seconde tekort voor een plek in de alles beslissende Q3. De viervoudig wereldkampioen, die na dit seizoen sowieso vertrekt bij de Italiaanse renstal, zal zondag als elfde starten.

Omdat hij buiten de top viel, mag Vettel wel kiezen op welke band hij aan de race begint. Dat kan een voordeel zijn, aangezien met name de snelle, zachte Pirelli-banden onder de warme omstandigheden in Spanje snel slijten.

