Video: Kyrgios helemaal van het pad af

De Australiër misdroeg zich tijdens zijn partij met Casper Ruud, kreeg een berisping en ging vervolgens helemaal door het lint. Hij schopte een bidon omver en smeet even later nog een krukje op de baan.

Het lijkt erop dat Kyrgios momenteel niet lekker in zijn vel zit. Eerder deze week haalde hij in de podcast ’No Challenges Remaining’ al keihard uit richting collega’s Novak Djokovic, Rafael Nadal en Fernando Verdasco.

"Sorry hoor, maar als je niet van mij kunt winnen, ben je niet de beste ooit"

Over Djokovic: „Hij heeft volgens mij een ziekelijke obsessie met aardig gevonden worden. Het is alsof hij Roger Federer wil zijn. Die handkusjes richting het publiek als hij heeft gewonnen, het is zo ongemakkelijk. Hij is een geweldige speler, een ware kampioen, een van de beste tennissers ooit. Hij gaat waarschijnlijk meer grandslamtoernooien winnen dan Federer, maar we hebben het wel over iemand die opgaf tijdens de Australian Open, omdat het te warm was. Hoeveel toernooien hij ook nog wint, in mijn ogen zal hij nooit dé grootste zijn. Ik heb twee keer tegen hem gespeeld en twee keer gewonnen. Sorry hoor, maar als je niet van mij kunt winnen, ben je niet de beste ooit. Als je kijkt naar hoe ik train, dat is niets vergeleken met wat hij doet.”

Over Nadal: „Hij is letterlijk mijn tegenpool. Hij is ook zo zuur. Als hij je verslaat, is er niets aan de hand. ’Dan ben je een fantastische speler’, enzovoort. Maar zodra je hem verslaat, dan heb je ineens geen respect voor hem, zijn spel en zijn fans. Dan denk ik: waar heb je het over? De vorige keer dat ik je versloeg, speelde ik precies hetzelfde. En niets veranderd. En toen je me versloeg ook. Ik ben nog steeds dezelfde persoon. En dan zegt oom Toni dat ik niet geschoold ben. Nou, ik heb twaalf jaar op school gezeten, idoot. Hij kan er dan niet tegen dat ik zijn familielied heb verslagen.”

Over Verdasco: „Ik word echt gek van Verdasco, man. Die gozer... Ik wil het eigenlijk helemaal niet over hem hebben. Ik word al boos als ik zijn naam alleen al hoor. Hij is de meest arrogante persoon ooit. Hij zegt niet eens gedag, omdat hij zichzelf zo goed vindt. Hij ziet zichzelf als een zoon van God. Kom op, zeg. Je backhand is gemiddeld en laten we wel wezen, je bent tennisser, je slaat gewoon een balletje over een netje. Ik word echt gek van gasten zoals hij. Hij zou wat bescheidener moeten zijn. Hij doet alsof hij cool en ongelooflijk is, omdat hij een balletje kan raken. Zie je hoe boos ik nu alweer word. Hij irriteert me gewoon mateloos.”