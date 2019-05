Hattrick voor Groenewegen

De renner van Jumbo-Visma was veruit de snelste in de sprint van de rit over 156 kilometer van Laon naar Compiègne

De Fransman Marc Sarreau eindigde als tweede, vlak voor zijn landgenoot Christophe Laporte. Groenewegen vierde zijn achtste zege van het seizoen. Hij schreef ook al de eerste en tweede etappe van de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam. De Amsterdammer eindigde in de tweede etappe aanvankelijk als tweede, achter Clément Venturini. De jury zette de Fransman echter terug wegens onreglementair sprinten.

Groenewegen behoudt vanzelfsprekend de leiding in het algemeen klassement. De wedstrijd duurt tot en met zondag.