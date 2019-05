Video: De Ligt redt Halsema van bierdouche

Op het moment dat de GroenLinks-politica het woord nam, begonnen de tienduizenden fans massaal te joelen. Een ’supporter’ vond het zelf nodig om een blikje bier te gooien. Aanvoerder Matthijs de Ligt was echter bij de les. Even later ving Edwin van Sar ook een ander projectiel dat richting Halsema werd gegooid.

De algemeen directeur benadrukte op het podium meermaals dat Halsema een belangrijke rol had gespeeld bij het tot stand komen van de huldiging op het Museumplein, maar zoals de traditie betaamt, werd de burgemeester van Amsterdam zoals bij vrijwel elke Ajax-huldiging getrakteerd op een stevig fluitconcert. Het overkwam ooit zelfs de geliefde Eberhard van der Laan, die in 2017 overleed aan longkanker.

„Ajacieden, spelers, namens Amsterdam zeg ik: jullie zijn de hoop voor zoveel jongeren”, aldus Halsema, met Ajax-sjaal om haar nek. „Jullie hebben laten zien dat je met talent, ambitie en heel hard werken alles kan bereiken. Wij zijn trots op jullie. En op onze supporters”, besloot ze met een vleugje cynisme.