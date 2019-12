Kromowidjojo en Weertman gaan trouwen: ’Helemaal in de wolken!’

Boven op een besneeuwde berg in Zuid-Duitsland vroeg Weertman zijn vriendin Kromowidjojo ten huwelijk. „Helemaal in de wolken, daar boven op de berg”, meldde Kromowidjojo op Instagram bij een foto van hen beiden waarbij de zwemster een ring showt. Weertman is de regerend olympisch kampioen op de 10 kilometer open water. Kromowidjojo is de olympisch kampioene van Londen, waar ze goud pakte op de 50 meter vrij en de 100 meter vrij.

De twee zwemmers hopen dat 2020 niet alleen vanwege hun huwelijk een bijzonder jaar wordt. Weertman hoopt op de Spelen van Tokio zijn olympische titel te prolongeren, terwijl Kromowidjojo in Japan op voor haar vierde Spelen gaat.

In de sportwereld is met groot enthousiasme gereageerd op het huwelijk tussen Kromowidjojo en Weertman. Onder anderen volleybalster Celeste Plak, hockeyster Eva de Goede, zwemster Femke Heemskerk en veldrijdster Annemarie Worst feliciteren het aanstaande paar.