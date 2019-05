Bertens treft nummer één van de wereld

De twee partijen waren nodig in Rome omdat het woensdag de hele dag regende in de Italiaanse hoofdstad en tennissen op het gravel onmogelijk was.

In de eerste set wist de nummer 4 van de wereld met moeite de Spaanse van zich af te schudden (6-4, red) en dat uitte zich ook in de tweede set, toen Bertens er niet lekker inzat en dat moest bekopen met setverlies: 1-6. Maar in de derde en beslissende set rechtte ze haar rug en versloeg ze Suarez Navarro: 6-3.

In de kwartfinale wacht Naomi Osaka. De nummer één van de wereld uiit Japan rekende in twee sets af met Mihaela Buzarnescu: twee keer 6-3. In onderlinge ontmoetingen staat het 1-1 tussen Bertens en Osaka.

Virtueel staat Bertens nu derde op de wereldranglijst. Ze kan punten pakken omdat ze vorig jaar in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

