Vluchter Oomen: ’Alles mislukte’

Oomen maakte deel uit van een kopgroep van dertien renners. Hij had even geen antwoord op een versnelling van de Italianen Valerio Conti en Fausto Masnada. Uiteindelijk nam Conti de roze trui over van Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma. De renner van UAE Team Emirates gunde Masnada de ritwinst.

Oomen kwam als elfde over de finish en klom naar de tiende plaats van het klassement. Hij staat zelfs een positie hoger dan Roglic, maar dat maakte van hem geen gelukkige coureur. „Alles mislukte zo’n beetje”, klaagde hij. „Ik ben best hard gevallen en kon niet goed op mijn hand steunen. Ook mijn knie doet pijn. De laatste klim was niet lastig genoeg om het verschil te maken. Daarna kon ik niet mee met die twee”, doelde hij op Conti en Masnada. „Of dat door die val kwam? Ik weet het niet.”

Oomen weet nog niet of hij nu voor een goede positie in het klassement gaat rijden. „Dat moeten we maar even bekijken. Ik weet ook niet hoe mijn benen zich ontwikkelen.”

De Brabander zou de Giro eigenlijk niet fietsen, maar werd tot meesterknecht van Tom Dumoulin gebombardeerd omdat Wilco Kelderman afhaakte. Dumoulin heeft de Giro na een valpartij verlaten.

