Jumbo-Visma: ’Logisch dat we het roze kwijt zijn’

„We wilden die trui niet kwijt”, reageerde ploegleider Addy Engels. „Maar er kunnen situaties ontstaan dat het allemaal te veel energie gaat kosten. Dat gebeurde vandaag.”

Jumbo-Visma zag een groep van dertien wegrijden. Valerio Conti greep zijn kans en nam de roze trui over van Roglic, die naar de elfde plaats van het algemeen klassement zakte. „Als we de trui echt hadden verdedigd, dan had dat te veel energie gekost”, zei Engels. „En er kunnen nog meer van zulke dagen komen.”

„Het is logisch dat we de trui uit handen hebben gegeven”, oordeelde wielrenner Koen Bouwman van Jumbo-Visma. „Het belangrijkste is dat Primoz de trui na de laatste etappe in Verona heeft.”

