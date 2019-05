Oranje onder 17 via Spanje naar EK-finale

Het won in de 89e minuut door een goal van AZ-middenvelder Mohamed Taabouni met 1-0 van Spanje. Zondag wacht voor de ploeg van bondscoach Peter van der Veen Frankrijk of Italië. Zij spelen om 20.00 tegen elkaar.

De overwinning op de Spaanse leeftijdgenoten was dik verdiend. Onder 17 had, op een kansje in de beginfase na, aanvallend niets te duchten van de Spanjaarden. Op een Ierse knollentuin, in een wedstrijd vol overtredingen, kreeg het jonge oranje de beste kansen.

Brian Brobbey liet een kwartier na rust de grootste liggen, toen zijn lob oog in oog met de Spaanse goalie niet uit de verf kwam. Naci Unuvar, die in de kwartfinale tegen België ontbrak door een blessure en nu slechts kon invallen, raakte met een bekeken bal de lat.

De ploeg van Van der Veen plaatste zich eerder met de plek in de halve finale al voor het WK in Brazilië, dat in oktober van start gaat.