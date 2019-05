Miraculeuze zege Roger Federer

De 37-jarige Zwitser was lange tijd de mindere van Borna Coric uit Kroatië, maar won wel: 2-6, 6-4 en 7-6 (7). In de tiebreak moest Federer twee wedstrijdpunten wegwerken. In totaal won Coric twaalf! punten meer dan de Zwitser. Het zal Federer bekend voorkomen. Hij gaat geregeld onderuit, terwijl zijn opponent minder punten verovert.

Federer boekte zijn vierde zege op de nummer vijftien van de wereld. Daar staan twee zeges van Coric tegenover. Vrijdag stuit de nummer drie van de wereld, die nog nooit won in Rome, op Stefanos Tsitsipas of Fabio Fognini.

Federer kwam donderdag tweemaal in actie. Hij kende in de tweede ronde weinig problemen met de Portugese gravelspecialist João Sousa: 6-4 6-3.

Op het gravel van Madrid won Federer vorige week ook al een wedstrijd, tegen Gaël Monfils, waarin hij twee wedstrijdpunten moest slikken. Vervolgens ging hij bij de laatste acht onderuit tegen Dominic Thiem.

Nadal dendert door

Rafael Nadal schaarde zich eenvoudig bij de laatste acht. De als tweede geplaatste Spanjaard gunde de Georgiër Nikoloz Basilasjvili slechts een game: 6-1 6-0. Nadal was eerder op donderdag ook al sterk op dreef tegen de Fransman Jérémy Chardy: 6-0 6-1.