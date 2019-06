NOC*NSF neemt maatregelen inzake doping en matchfixing

Op aandringen van de atletencommissie komt er een regeling waarbij de sportkoepel ondersteuning biedt bij complexe en daardoor vaak dure juridische zaken. NOC*NSF werkt hierbij samen met sportersvakbond NL Sporter, het Instituut Sport Rechtspraak en het ministerie van VWS.

Topsporters kunnen geconfronteerd worden met lange procedures bij tuchtcommissies, de bestuursrechter of internationale instanties zoals CAS, WADA of het Europese Hof. De koepel gaat de sporters ondersteunen met juridische hulp via NL Sporter, een individuele rechtsbijstandsverzekering en extra financiering voor kosten die boven de rechtsbijstand uitkomen, zodat de sporters een eerlijke en gelijke rechtspositie kunnen krijgen.

"Een topsporter zou het recht moeten hebben om in een gelijke positie te verkeren als de instantie waar hij of zij tegenover staat'', zegt voorzitter Hinkelien Schreuder van de atletencommissie. "Als aangeklaagde topsporter heb je geen keus. Een zaak om financiële redenen laten vallen betekent vaak het einde van de sportcarrière."

Volgens algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF zal de regeling in eerste instantie vooral gelden voor doping- en matchfixingzaken. "Hiermee kan de rechtsgelijkheid worden gegarandeerd voor sporters die niet hebben gekozen voor de betrokkenheid bij een procedure."

Zwemster Kira Toussaint werd onlangs beschuldigd én vrijgesproken van doping. Ze moest zelf specialisten inschakelen om haar onschuld aan te tonen. Ze onderzoekt of ze de gemaakte kosten kan verhalen op de instanties die fouten hebben gemaakt.