Bertens: ’Zwaar gevecht tegen Osaka’

De 27-jarige Westlandse stuit daarin op Naomi Osaka, de Japanse nummer één van de wereld. ,,Dat gaat ook weer een zwaar gevecht worden”, aldus Bertens, die als de mondiale nummer vier zelf zicht heeft op plek drie.

,,Door de regenval van donderdag kon er niet gespeeld worden en moesten we vandaag twee partijen spelen. Ik ben best vermoeid, maar daar heeft ook zij last van. Ik moet het weer doen met de energie die ik morgen heb en ook die wedstrijd er weer uit te zien slepen”, aldus Bertens, die in een ditmaal zonovergoten Rome afrekende met eerst de Amerikaanse Amanda Anisimova (6-2 4-6 7-5) en daarna de Spaanse Carla Suárez Navarro (6-4 1-6 6-3).

Bijna vier uur stond Bertens op de baan van Foro Italico, waar ze er vorig jaar nog in de eerste ronde uitvloog. Nu kreeg ze een ’bye’, daarna een compleet verregende dag en vervolgens dus twee loodzware wedstrijden voor haar kiezen.

,,Het waren vergelijkbare partijen. In de tweede set was het drama, maar dan weet ik toch nog de energie te vinden om ze er uit te slepen”, aldus de Wateringse, die afgelopen week op fenomenale wijze het prestigieuze toernooi van Madrid won, dat deel uitmaakt van de hoogste klasse van de WTA-Tour. ,,Dat was geweldig, maar die baan was anders en dan moet je hier weer wennen. In Rome is het gravel zwaarder, dit is heel anders spelen. Maar ik ben vooral heel blij dat ik hier ook weer in de kwartfinale sta.”