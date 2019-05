Luiten en Woods beginnen matig

De Nederlandse golfer noteerde 72 slagen in de eerste ronde van het US PGA Championship in Bethpage, nabij New York. Met die score van twee slagen boven par deelt hij de 67e plaats in de tussenstand. Veel golfers moeten hun eerste ronde nog afmaken.

Luiten verkeert in het gezelschap van niemand minder dan Tiger Woods. De Amerikaanse golficoon, vorige maand winnaar van de Masters, had het al net zo moeilijk op de lastige golfbaan in Bethpage. Ook hij kwam binnen in 72 slagen.

Luiten ontbrak in de Masters, omdat hij niet bij de beste 50 van de wereld hoort. Maar met zijn 69e plaats op de wereldranglijst is hij wel toegelaten tot de tweede major van dit jaar. Vooraf keek de Nederlander op tegen 'Black Course'. ''Een van de moeilijkste banen die ik ooit heb gespeeld'', liet hij optekenen op golf.nl. Het leverde in de eerste rondgang vier bogeys op tegen twee birdies.

Woods speelde grillig. Hij had al gauw twee double bogeys te pakken, maar zette daarna drie birdies en een eagle op zijn kaart.