Zoet grapt: grote kerel na fantastisch ontbijt

„We hebben er toen met zijn allen over gepraat, weten wat ons te wachten staat en moeten dat op het veld gaan laten zien”, aldus Zoet, die niet meer achteruit kijkt. „Aan wat er al gebeurd is, kunnen we niets meer doen. Het telt niet meer, net als de wedstrijd van vorige week tegen Basel. Alleen de return telt.”

„Wat ik van Basel verwacht? Ze spelen thuis, dus het zal opportunistisch zijn. Basel wil en moet winnen, daar moeten wij goed op voorbereid zijn. Ze speelden afgelopen weekend met veel andere spelers, daarmee hebben we gezien hoe belangrijk deze wedstrijd voor Basel is.”

