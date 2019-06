Rodríguez keert Bayern de rug toe

De Duitse kampioen huurde de 27-jarige middenvelder de afgelopen twee jaar van Real Madrid en zou hem deze zomer voor een vastgelegd bedrag van 42 miljoen euro kunnen overnemen. Volgens directievoorzitter Karl-Heinz Rummenigge heeft Rodríguez echter de clubleiding van Bayern München zelf gevraagd om hem te laten gaan.

„In principe is het besluit over James nu genomen”, laat Rummenigge weten. „In een persoonlijk gesprek met mij heeft hij verzocht om geen gebruik te maken van de koopoptie. Hij wil elke wedstrijd spelen, hij wil basisspeler zijn. Die garantie kan Bayern hem niet geven. Ik betreur zijn vertrek.”

Rodríguez, topscorer bij het WK van 2014, is na het afscheid van Arjen Robben, Franck Ribéry en Rafinha de vierde smaakmaker die bij Bayern München deze zomer wegvalt. Of de Colombiaan bij Real Madrid een nieuwe kans krijgt, is nog niet bekend.