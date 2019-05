Van Gerwen houdt briljante reeks in stand

De beste darter van de wereld liet Mensur Suljovic kansloos in Leeds. Van Gerwen won met 8-6 in legs van de Oostenrijker, die volgende week in de Londense O2 Arena ontbreekt in de play-offs van de prestigieuze dartscompetitie.

Omdat Rob Cross er in de partij die volgde niet in slaagde om James Wade te verslaan (8-6 nederlaag), is Van Gerwen voor de zevende keer op een rij de nummer één van de ranglijst. Die prestatie levert hem 25.000 pond op, zo’n 29.000 euro.

Jacht op vijfde triomf

Van Gerwen sloot de Premier League vier keer af als winnaar. In 2013, 2016, 2017 en 2018. In 2014 en 2015 verloor hij de finale. Volgende week krijgt hij te maken met Daryl Gurney. Met de Noord-Ier heeft hij nog een appeltje te schillen. Gurney klopte de Nederlander dit jaar als twee keer in de Premier League. In de andere halve finale stuit Cross opnieuw op Wade.

Verslapping na sterke start

Van Gerwen opende in de eerste leg met 116-finish en keek vervolgens niet meer om. Bloedfanatiek als altijd gooide de drievoudig wereldkampioen de ene na de andere dubbel erin. Suljovic kon niet anders dan toekijken. Pas bij een 5-0 stand liet Van Gerwen de teugels wat vieren. Suljovic won in totaal vijf legs, maar kwam geen moment echt in de buurt.

„Ik mag niet verslappen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan Ik had het gat al geslagen. Ik kan veel verbeteren en dat zal ik ook zeker doen”, waarschuwde Van Gerwen bij RTL 7 de concurrentie.

Premier League Darts

Gerwyn Price - Peter Wright 8-3

Daryl Gurney - Michael Smith 8-3

Michael van Gerwen - Mensur Suljovic 8-5

James Wade - Rob Cross 8-6