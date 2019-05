Ajax-aankoop beslist Belgische titelstrijd

Razvan Marin was de grote plaaggeest voor Club Brugge. De Roemeense middenvelder, volgend seizoen actief voor Ajax, maakte beide doelpunten. Met nog een speelronde te gaan nam Racing Genk een beslissende voorsprong van vier punten op Club Brugge in de play-offs voor het kampioenschap.

Bryan Heynen bracht Racing Genk op voorsprong tegen Anderlecht. Yannick Bolasie maakte gelijk in Brussel. De nederlaag van Club Brugge was opvallend, want die ploeg speelde ruim een uur tegen tien spelers van Standard Luik. Collins Fai kreeg een rode kaart voor een tackle op Ruud Vormer, die net als Stefano Denswil een basisplaats had bij Club Brugge. Arnaut Danjuma Groeneveld mocht invallen bij de kampioen van vorig seizoen.

Marin benutte een strafschop en verzilverde ook een vrije trap.