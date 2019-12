Aanvoerster Oranje vreesde dat ze nooit meer kon handballen

Oranje-aanvoerster Danick Snelder Ⓒ Henk Seppen

„11 december 2018 ben ik geopereerd, vijf minuten daarna kon ik weer lopen.” Het is een datum die Danick Snelder nooit meer vergeet. Woensdag is het exact een jaar geleden dat ze op de operatietafel lag om verlost te worden van een hernia. De 29-jarige aanvoerster van de Nederlandse handbalsters maakte zelfs een klein vreugdesprongetje in de veronderstelling dat de rest van het herstel eveneens vlot zou verlopen. Tijdens dit WK in Japan ondervindt ze echter nog altijd de fysieke, maar ook mentale naweeën van haar rugklachten.