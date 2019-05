Toch triple voor Matthijs de Ligt

De agenda’s van de prijswinaars konden niet op elkaar worden afgestemd vanwege clubverplichtigingen. Toch genoten Matthijs de Ligt, Luuk de Jong en Dusan Tadic van hun uitverkiezing tot Gouden, Zilveren en Bronzen Schoen winnaars. Ⓒ Foto’s Michel van Bergen

VINKEVEEN - Het leek afgesproken werk, maar was een spontane ontmoeting. Op het moment dat Matthijs de Ligt tijdens een lunch met sushi, sashimi en kaviaar vernam dat hij in september wordt gekroond tot Voetballer van het Jaar, stapte Wesley Sneijder nietsvermoedend The Harbour Club in Vinkeveen binnen. Zodoende was de recordinternational de eerste die de jongste Gouden Schoen-winnaar ooit feliciteerde. „Prachtig man”, zei Sneijder, voordat hij De Ligt omhelsde. „En dik en dik verdiend.”