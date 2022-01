Oranje zaalvoetballers dromen van kwartfinale ondanks nederlaag

Daarvoor heeft Oranje komende woensdag een resultaat nodig tegen Servië, dat eerder op de dag werd vernederd door Oekraïne (1-6). Een gelijkspel tegen de Serven kan al genoeg zijn voor de tweede plaats in de poule, mits Portugal tegen Oekraïne gewoon zijn werk doet.

Bij een gelijkspel van de Oost-Europeanen tegen Portugal zal Oranje tegen Servië zijn tweede EK-zege moeten boeken. Servië plaatste zich in de play-offs als laatste voor het EK.

Getrucht Portugal

Oranje, dat net als Portugal de eerste groepswedstrijd had gewonnen (van Oekraïne), werd in de eerste vijf minuten door de getructe Zuid-Europeanen van het kastje naar de muur getikt. Het leverde de ene na de andere kans op voor de titelverdediger, waar fenomeen Ricardinho inmiddels is afgezwaaid.

Kansen waren er, keer op keer gecreëerd via razendsnelle één-tweetjes, voor Erick, João Matos, Bruno Coelho en Zicky. Net als in het openingsduel ontpopte doelman Manuel Kuijk zich echter tot de grote uitblinker aan Nederlandse zijde door zijn mannetje te staan tijdens een hevig Portugees spervuur.

Bekijk ook: Oranje stunt bij eerste wedstrijd op EK zaalvoetbal

Verdedigend Oranje

De tactiek van bondscoach Max Tjaden was niet geheel onlogisch gezien de aanwezige klasse bij de opponent: Oranje verdedigde massaal en gokte met een lange bal op een bevlieging van één van de puntspelers (Jordany Martinus en Said Bouzambou). Die kwam er in de eerste helft zelden.

De verdedigende tactiek bracht voor doelman Kuijk enig gevaar met zich mee: soms was het lastig om tussen een woud aan benen het overzicht te behouden. Dat niet alleen: vijandelijke schoten kunnen zo maar van richting veranderen en zie dan maar eens te reageren. Bij een, tot tweemaal toe, van richting veranderd schot van Zicky was de goalie van FC Eindhoven kansloos. Oranje-aanvoerder Oualid Saadouni beroerde de bal als laatste.

Puntertje

Na de openingstreffer namen de wereldkampioenen even gas terug, om na een time-out van de slimme tacticus Jorge Braz, vlak voor rust, voor de tweede keer toe te slaan. De sterke Zicky hield de Oranje-defensie bezig en speelde Pany Varela op de linkerflank vrij. De vleugelspeler van Sporting punterde de bal kiezelhard met rechts in de korte hoek: 0-2.

Zeldzaam slippertje

Mochten de spelers van het thuisland na de rust nog denken dat er iets te halen viel, dan werd die ijdele hoop al snel de grond ingeboord na een zeldzaam slippertje van Kuijk. Het schot van Pany Varela leek houdbaar, maar de bal rolde onder de Oranje-goalie het doel in (0-3).

Oranje bleef ondanks de tamelijk hopeloze tussenstand geconcentreerd spelen en zag Bouzambou na een actie van Karim Mossaoui bijna scoren. In de tegenstoot was plaaggeest Pany Varela dichtbij zijn hattrick, maar met de redding van de avond voorkwam Kuijk met zijn linkervoet een vierde Portugese treffer.

Bekijk ook: Futsalkeeper Manuel Kuijk ruikt kansen tegen heetgebakerde wereldkampioenen

Bejubelde eretreffer

Zeven minuten voor tijd lag de bal echter ineens in het andere doel. Recordinternational en bondsridder Jamal El Ghannouti (38) zag André Sousa te ver voor zijn doel staan en lepelde de bal met gevoel, van halverwege zijn eigen helft, over de kleine Portugese doelman. De bal trof de lat, waarna Lahcen Bouyouzan de bal in het lege doel knalde: 1-3.

Die score leek de eindstand te gaan worden, totdat Tjaden zijn doelman Kuijk naar de kant haalde voor een extra veldspeler en Mats Velseboer zich verslikte in Afonso: 1-4. Woensdagavond moet het echt gaan gebeuren voor de Nederlandse zaalvoetballers, wellicht gesteund door een schare aan supporters.