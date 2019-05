’Transfer naar Ajax goed voor Bergwijn’

„Het drijft de prijs op voor Bergwijn, die volgens afspraak PSV deze zomer mag verlaten bij een marktconform bod”, schrijft Driessen. „Betaalt Ajax genoeg euro’s, dan zou PSV gek zijn als het een lagere transfersom van een andere club accepteert. Met de Ajax-miljoenen kan PSV de broodnodige versterkingen halen. Want zoveel is wel duidelijk: PSV moet de selectie met kwaliteit injecteren, wil het Ajax volgend seizoen kunnen blijven uitdagen voor het kampioenschap.”

„Als dat met geld van Ajax kan, dan ligt daar toch een geweldige uitdaging voor PSV. Tip: haal de 20-jarige Senegalees Krépin Diatta op bij Club Brugge als Bergwijns vervanger. PSV houdt dan nog voldoende Ajax-miljoenen over om een goed centraal verdedigingsduo op te halen.”

Driessen denkt dat de 21-jarige Bergwijn er goed aan zou doen om een transfer naar zijn geboortestad te maken. „Voor Bergwijn zou een transfer naar zijn oude club Ajax goed zijn. In de Johan Cruijff ArenA is hij nagenoeg verzekerd van nog een seizoen Champions League-voetbal en ligt een basisplaats in het verschiet. Belangrijk met het oog op Oranje en de EK-kwalificatie. Internazionale en Manchester United bieden veel minder sportieve zekerheid aan Bergwijn. Zo snijdt het mes aan alle kanten en is Ajax blij een Nederlands, zelfs Amsterdams gezicht aan de selectie te kunnen toevoegen. En we hebben het niet over de nieuwe Lionel Messi die PSV van de hand doet.”

