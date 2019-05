Bertens: ’Ik wil niet gelijk weer aan het volgende denken’

Kiki Bertens verkeert in uitstekende vorm. Ⓒ Hollandse Hoogte

ROME - Glunderend stapte ze van de tennisbaan af, het vuistje gericht naar trainer Raemon Sluiter. Kiki Bertens lijkt momenteel de hoofdrolspeelster in haar eigen droom, al is de realiteit dat ze klaarwakker is. De 27-jarige Westlandse heeft zich na haar fenomenale zege in Madrid al bij de beste vier van de wereld gemept. Na het bereiken van de kwartfinale in Rome gloort de mondiale top-3 en wellicht ligt er nog heel veel meer in het verschiet.