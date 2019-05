Nummer één van de wereld op hoede voor Bertens

De nummer één van de wereld won in september 2018 de US Open en voegde daar begin dit jaar de titel bij de Australian Open aan toe. De Japanse ’topseed’ moest diep in haar geheugen graven om te zoeken of ze al eens tegen Bertens had gespeeld. Waarschijnlijk door de vermoeidheid schudde ze van nee, maar in onderlinge resultaten staat het 1-1.

Wel wist de in Osaka geboren 21-jarige dat ze met de Westlandse getraind had. „Het is een lastige speelster. Ze is de laatste jaren een stuk fitter geworden, waardoor ze heel erg goed beweegt. Tevens heeft Kiki een van de betere services en ik moet oppassen voor haar dropshots, die zijn heel gevaarlijk.”

Lees in de premiumversie van De Telegraaf een uitgebreid verhaal over de verrichting van Bertens in Rome.