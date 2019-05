Fantastische start Van der Breggen in VS

Ze kwam na een rit over 96 kilometer met start en aankomst in Ventura alleen over de finish. Van der Breggen had een voorsprong van 18 seconden op Elisa Balsamo uit Italië. De Cubaanse Arlenis Sierra eindigde als derde.

Van der Breggen schreef de Ronde van Californië twee jaar geleden op haar naam. De wereldkampioene won eerder dit jaar ook al de Waalse Pijl. De Ronde van Californië telt drie etappes.

