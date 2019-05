Leverkusen gaat voor Ajacied Sinkgraven

Dat Bosz gecharmeerd is van Sinkgraven is geen geheim. De oefenmeester zag de ’vondst’ van Tonny Bruins Slot om de geboren Assenaar als linksback te gebruiken wel zitten en plukte daar in de Europa League de vruchten van twee jaar geleden. Bosz’ Ajax reikte tot de finale, waarin zoals bekend werd verloren van Manchester United. Sinkgraven moest door een tegen Schalke 04 (thuis) opgelopen knieblessure vanaf de kwartfinale toekijken. Maar de indruk die hij op Bosz had gemaakt, was onuitwisbaar.

„Voor mij was Daley een openbaring”, zei de coach in februari van dit jaar op de website van Ajax. „Hij heeft geweldig gespeeld in de tijd dat ik trainer van Ajax was. Lasse Schöne was heel belangrijk ’op zes’. Daley minstens zo belangrijk op de linksbackpositie”, aldus Bosz, die zei te beseffen dat Sinkgraven met Nico Tagliafico nu een geweldige speler voor zich heeft, maar de Drent een advies gaf.

„Als ik hem was, zou ik niet teruggaan naar het middenveld. Ik denk dat hij als linksback de absolute wereldtop kan halen.” Een voordeel voor de voormalig Ajax-coach en huidige Leverkusen-trainer is dat Sinkgraven nog maar een contract heeft tot de zomer van 2020 heeft en iedereen in Amsterdam hem vanwege al het blessureleed dat hem teisterde een transfer gunt. Daardoor lijkt Leverkusen, dat nog in de race is voor de Champions League, niet de hoofdprijs te hoeven betalen.

Het maakt ook duidelijk waarom Ajax zich heeft vastgebeten in de Argentijn Lisandro Martinez (21). De linksback van de verrassende nummer twee van de Argentijnse Primera Division, Defensa y Justicia, moet achter zijn landgenoot Tagliafico worden klaargestoomd voor een basisplaats zodra de geliefde vleugelverdediger naar het buitenland vertrekt.

Bronnen in Zuid-Amerika bevestigen dat de Amsterdammers inmiddels een akkoord hebben met Defensa y Justicia over de transfersom van naar verluidt zeven miljoen euro. De speler zelf zal, als alles volgens planning verloopt, begin volgende week naar Nederland reizen voor de medische keuring en de afrondende besprekingen over een persoonlijke verbintenis voor meerdere jaren.

Als Martinez daadwerkelijk naar Ajax komt, is hij na Tagliafico én Lisandro Magallan de derde Argentijn in Amsterdamse dienst. De linksback speelde één interland voor Argentinië en kwam afgelopen seizoen tot 25 competitieduels, waarin hij twee keer scoorde en drie assists gaf.