Veteranen haken af bij WK-tegenstander Oranje

Keepster Erin McLeod (36) en middenveldster Diana Matheson (35) kunnen door blessures niet meedoen aan de mondiale eindronde, waarin ze onder meer Oranje treffen in de groep. Canada en Nederland spelen op 20 juni in Reims de laatste groepswedstrijd tegen elkaar.

McLeod en Matheson waren bij de vorige vier WK's wel van de partij. Ze eindigden in 2003 met hun land op de vierde plek. Bij het laatste WK, in 2015 in eigen land, bereikte Canada de kwartfinales. De keepster heeft 118 interlands gespeeld, bij Matheson staat de teller al op 203 optredens in de nationale ploeg. Daarin kwam ze achttien keer tot scoren.

De Nederlandse voetbalsters openen het WK op 11 juni in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland. De eerste opponent van Oranje werd donderdag in een oefeninterland overklast door de Verenigde Staten: 5-0. Carli Lloyd was als invalster in St. Louis, waar ruim 35.000 fans op de tribunes zaten, twee keer trefzeker voor de regerend wereldkampioen.