Van Gerwen: ’Een fantastische prestatie’

Hij vervolgt: „Er is genoeg ruimte voor verbetering, zeker omdat ik in sommige partijen niet thuis heb gegeven”, aldus Mighty Mike tegen de PDC.

Volgende week speelt Van Gerwen in de O2 Arena in Londen tegen Daryl ’Superchin’ Gurney in de play-offs. Met de Noord-Ier heeft hij nog een appeltje te schillen. Gurney klopte de Nederlander dit jaar al twee keer in de Premier League. In de andere halve finale stuit Rob Cross opnieuw op James Wade. „Ik ga me daar op focussen, het belangrijkste nu is dat ik de play-offs ga winnen”, laat de Nederlandse darter weten.

Van Gerwen sloot de Premier League vier keer af als winnaar. In 2013, 2016, 2017 en 2018. In 2014 en 2015 verloor hij de finale.

Premier League Darts

Gerwyn Price - Peter Wright 8-3

Daryl Gurney - Michael Smith 8-3

Michael van Gerwen - Mensur Suljovic 8-5

James Wade - Rob Cross 8-6