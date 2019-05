Video: Roglic en Jumbo-Visma ijzig koel na val

Primoz Roglic lijkt gehavend na zijn valpartij. Ⓒ AFP

FRASCATI - Opschudding donderdagmiddag in de Giro! In de zesde etappe met aankomst in San Giovanni Rotondo werd het peloton opgeschrikt door een grote crash. Ook roze truidrager Primoz Roglic raakte betrokken bij de valpartij. Bij Jumbo-Visman hielden ze het hoofd echter ijzig koel, net als de Sloveen zelf overigens. „Eén groot casino hier!”