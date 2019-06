Hockeyers spelen gelijk in Londen

Jeroen Hertzberger op archiefbeeld Ⓒ Hollandse Hoogte

LONDEN - De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League gelijkgespeeld tegen Groot-Brittannië. In Londen werd het 2-2. De formatie van bondscoach Max Caldas behaalde daarna een bonuspunt, door de shoot-outs te winnen. Deelname aan het finaleweekeinde is daardoor vrijwel zeker.