Wielerbabe verbijsterd over beslissing ASO

Beide klassiekers voldeden dit jaar niet aan de eisen van de WorldTour, die voorschrijven dat een koers minimaal 45 minuten live op televisie te volgen moet zijn. Organisator ASO en de Belgische televisiezender RTBF hebben al laten weten dat ze volgend jaar ook geen rechtstreekse uitzending gaan verzorgen.

„Ik vind het heel jammer dat ASO, RTBF en de politiek hier niet voor kunnen zorgen”, vertelde Tom Van Damme, de voorzitter van de Belgische wielerbond aan Direct Vélo. „Ik begrijp niet waarom niemand hierin wil investeren. Dit is betreurenswaardig voor de sponsors van het vrouwenwielrennen.”

Anna van der Breggen won dit seizoen voor de vijfde keer de Waalse Pijl. Annemiek van Vleuten schreef Luik-Bastenaken-Luik op haar naam.

Het is niet voor het eerst dat Moonen uithaalt naar de ASO: In 2017 sprak ze er schande van dat La Course (de vrouwenversie van de Tour de France, red) werd ingekort van een tweedaagse tot een eendaagse koers.