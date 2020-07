KLM Open kan niet voldoen aan RIVM-richtlijnen

De Spanjaard Sergio Garcia won in 2019 de KLM Open. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De knoop die werd doorgehakt was een taaie, maar uiteindelijk was de beslissing om het KLM Open van dit jaar te schrappen, de enige juiste. De gevolgen van het coronavirus raakten in eerste instantie natuurlijk titelsponsor KLM keihard, maar het evenement zelf zag gezien de RIVM-richtlijnen ook geen kans om een volwaardig toernooi te organiseren. Dit jaar zou voor de eerste keer Bernardus Golf in Cromvoirt als gastheer fungeren, nu zal dat pas in 2021 gaan gebeuren.